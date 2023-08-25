Джиу-джитсу

Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу

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Ингушские спортсмены Амин Арсамаков и Идрис Алиев завоевали бронзовые награды на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона.

«Наши спортсмены из Казахстана стали бронзовыми призерами соревнований», — рассказал собеседник.

По его словам, Амин Арсамаков выступал в весовой категории до 42 кг, а Идрис Алиев — до 81 кг.

Отмечается, что чемпионат проходит в Астане с 21 по 25 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 стран мира

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