Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Ингушские спортсмены Амин Арсамаков и Идрис Алиев завоевали бронзовые награды на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона.
«Наши спортсмены из Казахстана стали бронзовыми призерами соревнований», — рассказал собеседник.
По его словам, Амин Арсамаков выступал в весовой категории до 42 кг, а Идрис Алиев — до 81 кг.
Отмечается, что чемпионат проходит в Астане с 21 по 25 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 стран мира