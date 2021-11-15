Джиу-джитсу

Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу в Москве

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Илез Хашагульгов

Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу Way BJJ Russia Jiu-Jitsu Championship 2021 GI & NO GI в Москве.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Илез Хашагульгов занял первое место в разделе Gi и первое место в разделе No Gi в весовой категории до 82 кг среди коричневых поясов, а также первое место в разделе Gi в абсолютной весовой категории.

Беслан Картоев занял третье место в разделе Gi в весовой категории до 76 кг среди синих поясов, а Мурад Сапралиев — второе место в разделе Gi в весовой категории до 70 кг среди синих поясов.

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