Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата России по джиу-джитсу в Москве

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Илез Хашагульгов занял первое место в разделе Gi и первое место в разделе No Gi в весовой категории до 82 кг среди коричневых поясов, а также первое место в разделе Gi в абсолютной весовой категории.

Беслан Картоев занял третье место в разделе Gi в весовой категории до 76 кг среди синих поясов, а Мурад Сапралиев — второе место в разделе Gi в весовой категории до 70 кг среди синих поясов.