Джиу-джитсу

Ингушские спортсмены стали призерами открытого чемпионата по джиу-джитсу

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Ингушские спортсмены стали призерами открытого чемпионата по джиу-джитсу WAYBJJ ROSTOV-ON-DON JIU-JITSU CHAMPIONSHIP OPEN 2021.

Как сообщил газете «Ингушетия» интернет-ресурс «Ингушспорт», турнир прошел в Ростове-на-Дону.

Так, Беслан Картоев занял второе место в разделе Gi среди синих поясов в весовой категории до 76 кг, Мурад Сапралиев — третье место в разделе Gi среди синих поясов в весовой категории до 70 кг. Тренирует спортсменов Илез Хашагульгов.

Кроме того, Магомед Богатырев занял третье место в разделе No-Gi среди синих поясов в весовой категории до 70 кг, Хусейн Костоев — третье место в разделе Gi среди белых поясов в весовой категории до 64 кг. Магомед-Башир Халмурзиев занял второе место в разделе Gi среди белых поясов в весовой категории до 94 кг.

Отмечается, что Тамерлан Халмурзиев занял первое место в разделе Gi среди белых поясов в весовой категории до 88 кг. Тренер — Магомед Богатырёв.

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