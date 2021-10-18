Вольная борьба

Ингушские спортсмены стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе

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Ингушские спортсмены стали призёрами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР М. И. Бондарева.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», соревнования прошли в Ставрополе. Тренирует отличившихся борцов Юсуф Аксагов.

Так, Умар Кусиев выиграл все пять схваток досрочно и занял первое место в весовой категории до 65 кг. Халид Шаухалов провел четыре схватки и занял третье место в весовой категории до 44 кг.

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