Ингушские спортсмены стали призерами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе в Ставрополе
Ингушские спортсмены стали призёрами открытого межрегионального турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР М. И. Бондарева.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», соревнования прошли в Ставрополе. Тренирует отличившихся борцов Юсуф Аксагов.
Так, Умар Кусиев выиграл все пять схваток досрочно и занял первое место в весовой категории до 65 кг. Халид Шаухалов провел четыре схватки и занял третье место в весовой категории до 44 кг.