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Ингушские спортсмены стали призерами первенства по смешанным боевым единоборствам в Ессентуках

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Ингушские спортсмены из бойцовского клуба «Kaloy Team» стали призёрами открытого первенства по смешанным боевым единоборствам «Крепость Кавказа 3» в городе Ессентуки.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ибрагим Аушев занял первое место, Билал Албогачиев, Хамзат Измайлов, Мовсар Цечоев, Сулейман Куркиев, Адам Бештоев — вторые места, Анзор Измайлов, Джамал Албогачиев — третьи места.

Тренируют ингушских мастеров смешанных боевых единоборств Мурад Измайлов и Ваха Джанхотов.

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