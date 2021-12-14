Ингушские спортсмены стали призерами первенства по смешанным боевым единоборствам в Ессентуках
Ингушские спортсмены из бойцовского клуба «Kaloy Team» стали призёрами открытого первенства по смешанным боевым единоборствам «Крепость Кавказа 3» в городе Ессентуки.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ибрагим Аушев занял первое место, Билал Албогачиев, Хамзат Измайлов, Мовсар Цечоев, Сулейман Куркиев, Адам Бештоев — вторые места, Анзор Измайлов, Джамал Албогачиев — третьи места.
Тренируют ингушских мастеров смешанных боевых единоборств Мурад Измайлов и Ваха Джанхотов.