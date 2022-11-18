Ингушские спортсмены стали призерами соревнований за Кубок России по армрестлингу среди лиц с ПОДА

Состязания были нацелены на формирование сборной команды Российской Федерации для участия в чемпионатах мира, международных соревнованиях и подготовку спортивного резерва.

Как сообщили в Минспорта республики, ингушские атлеты успешно выступили на данном Кубке, выиграв три призовых места. Так, бронзовые награды завоевали Мержоев Ислам (+90 кг), Тебоев Муса (85 кг), Ярыжев Ибрагим (+85 кг).