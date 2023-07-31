Ингушские спортсмены стали призерами турнира по 3D стрельбе из лука в Дагестане

Как сообщила пресс-служба Федерации стрельбы из лука, арбалета республики, по итогам «охоты», а именно так можно описать соревнования по 3D, где участники стреляют в имитацию животных в их натуральную величину, размещенную в естественной для нее среде обитания.

Среди ингушских лучников определились следующие победители: класс «Баре-Боу» — Джабраил Пугоев (1-ое место), Адам Цечоев (2-ое место), Адам Султыгов (3-е место); класс «Новички» — Зураб Аушев (1-ое место), Ибрагим Султыгов (2-ое место, также и в классе «Дети»); в классе «Олимпик» — второе место занял Магомед-Башир Султыгов; в классе «Исторический лук» — третье место занял Гелани Пугоев.

«Призовые места, которые наши лучники заняли, являются заслуженным признанием их упорства, трудолюбия и преданности своему делу. Это великолепное достижение, которым можно гордиться», — подчеркнул президент федерации Анзор Евлоев.