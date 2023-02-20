Греко-римская борьба

Ингушские спортсмены стали призерами турнира по греко-римской борьбе в Грозном

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Спортсмены клуба «Ади-Ахмад» стали призерами открытого турнира по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2013 годов рождения, приуроченного ко Дню защитника Отечества.

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, сборная команда СК «Ади-Ахмад» завоевала на этих соревнованиях 13 медалей, три из которых золотые, три серебряные и семь — бронзовые.

Победителями турнира стали Костоев Асламбек (42 кг), Мейриев Ахмед (32 кг) и Костоев Сулейман (51 кг). Серебряные медали в активе у Калиматова Хамзата (42 кг), Сейнароева Саида (32 кг), Харсиева Магомеда (65 кг).

Бронзовыми медалистами стали Точиев Абдул-Хамид (32 кг), Сайнароев Мухамад (30 кг), Албагачиев Илисхан (45 кг), Балаев Магомед (45 кг), Лолохоев Мухамад (45 кг), Мархиев Тимур (85 кг), Чахкиев Исропил (42 кг). Ответственным тренером был назначен Хамхоев Ислам.

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