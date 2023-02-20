Ингушские спортсмены стали призерами турнира по греко-римской борьбе в Грозном

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, сборная команда СК «Ади-Ахмад» завоевала на этих соревнованиях 13 медалей, три из которых золотые, три серебряные и семь — бронзовые.

Победителями турнира стали Костоев Асламбек (42 кг), Мейриев Ахмед (32 кг) и Костоев Сулейман (51 кг). Серебряные медали в активе у Калиматова Хамзата (42 кг), Сейнароева Саида (32 кг), Харсиева Магомеда (65 кг).

Бронзовыми медалистами стали Точиев Абдул-Хамид (32 кг), Сайнароев Мухамад (30 кг), Албагачиев Илисхан (45 кг), Балаев Магомед (45 кг), Лолохоев Мухамад (45 кг), Мархиев Тимур (85 кг), Чахкиев Исропил (42 кг). Ответственным тренером был назначен Хамхоев Ислам.