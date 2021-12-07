Ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо в Нальчике

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Нальчик. Так, Ибрагим Евлоев занял второе место в весовой категории до 63 кг, Магомед Гагиев стал бронзовым призёром в весовой категории до 58 кг.

В соревнованиях в столице Кабардино-Балкарии приняли участие более двух сотен спортсменов.