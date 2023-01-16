Соревнования

Ингушские спортсмены стали призёрами открытого чемпионата по стрельбе из лука в КБР

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Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом чемпионате по стрельбе из лука в Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, в соревнованиях принимала участие команда из региона в составе четырёх спортсменов: Чапанова Ислама, Бузуртанова Лом-Али, Дашлакиева Умара, Султыгова Урусхана.

Первое место в классе КЛ занял Чапанов Ислам, с рекордом СКФО, ингушский спортсмен набрал 586 очков из 600 возможных. Султыгов Урусхан завоевал бронзу в классе КЛ.

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