Пауэрлифтинг

Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта

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Рустам Кукурхоев, Зелимхан Чоджоев и Ахмед Мальсагов одержали победу на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия VIII», который завершился в Сочи накануне.

Как сообщил «Ингушетии» Рустам Кукурхоев, ему не было равных в дисциплине «пауэрспорт». При весе в 92,5 кг спортсмен показал результат 270 кг. Силач Зелимхан Чоджоев показал лучший результат в жиме лежа (200 кг), а Ахмед Мальсагов не оставил шансов соперникам в «становой тяге», выполнив 40 повторений с весом 100 кг.

Отметим, что бессменным наставником чемпионов является Магомед Богатырев. Ингушские спортсмены, тренирующиеся под его руководством, регулярно оказываются в числе победителей и призеров различных турниров.

Как ранее сообщала наша газета, открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия VIII» проходил в Сочи с 8 по 10 июня. В соревнованиях принимали участие спортсмены всех возрастов из разных регионов России и зарубежных стран. Они оспаривали лидерство в более чем 30-ти дисциплинах: таких как пауэрспорт, становая тяга, жим штанги лежа, военный жим, силовое двоеборье, армлифтинг, стритлифтинг и др.

Коллектив газеты «Ингушетия» искренне поздравляет Рустама Кукурхоева, Зелимхана Чоджоева, Ахмеда Мальсагова и их тренера Магомеда Богатырева с очередным успехом. Желаем им новых побед в спорте и в жизни.

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