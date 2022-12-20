Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мурад Сапралиев на данном чемпионате занял первое место в разделе No-Gi в весовой категории до 75 кг среди синих поясов. Илез Хашагульгов занял первое место в разделе No-Gi masters в весовой категории до 80 кг, второе место в абсолютной весовой категории и третье место в разделе Gi среди коричневых поясов.

Отмечается, что бойцовский чемпионат прошёл с 13 по 18 декабря в «Экспофоруме», в Санкт-Петербурге.

Напомним, бразильское джиу-джитсу (БЖЖ) — это легендарный стиль борьбы, который спортивные обозреватели называют самым эффективным в мире. Упор делается на техники безоговорочной победы, когда противник, даже если он превосходит тебя физически, вынужден сдаться. Техники основаны на глубоком понимании физиологии суставов, мышц и нервной системы человека.