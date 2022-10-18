Джиу-джитсу

Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по джиу-джитсу

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Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу среди разных возрастов ACBJJ Russian Open Championship 2022 в Москве.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мурад Сапралиев занял первое место на соревнованиях в разделе Gi и первое место в разделе No-Gi в весовой категории до 75 кг. Тренеры — Илез Хашагульгов, Беслан Картоев.

Мансур Гойгов завоевал «золото» в разделе Gi, «бронзу» в разделе No-Gi в весовой категории свыше 75 кг и поднялся на третью ступеньку пьедестала в абсолютной весовой категории.

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