Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по джиу-джитсу
Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по бразильскому джиу-джитсу среди разных возрастов ACBJJ Russian Open Championship 2022 в Москве.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мурад Сапралиев занял первое место на соревнованиях в разделе Gi и первое место в разделе No-Gi в весовой категории до 75 кг. Тренеры — Илез Хашагульгов, Беслан Картоев.
Мансур Гойгов завоевал «золото» в разделе Gi, «бронзу» в разделе No-Gi в весовой категории свыше 75 кг и поднялся на третью ступеньку пьедестала в абсолютной весовой категории.