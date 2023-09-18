Турнир

Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Чечне

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Спортсмены клуба «Ади-Ахмад» успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Чечне, они завоевали одно первое и четыре третьих места.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в соревнованиях принимали участие более 150 атлетов из республик Северного Кавказа.

Так, на первую ступеньку пьедестала в весовой категории до 75 кг поднялся Латыров Ахмед, бронзовые медали у Дугиева Адама (75 кг), Костоева Рахима (57 кг), Вышегурова Хакима (68 кг), Гулиева Магомеда (41 кг).

Ответственным тренером на турнире был старший наставник клуба «Ади-Ахмад» Арапханов Ислам. С командой в соседнюю республику также выезжал старший тренер сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Оздоев Иса.

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