Вольная борьба

Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом республиканском турнире по вольной борьбе «Медвежонок-2022»

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Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом республиканском турнире по вольной борьбе «Медвежонок-2022» в Минске.

Как сообщили в Минспорта республики, Алисхан Имагожев завоевал «золото» турнира. Выступал ингушский борец в весовой категории до 51 кг. На третью ступеньку пьедестала поднялся спортсмен клуба «Кушт» Абдул-Рахим Богатырев. Он выступал в весовой категории до 71 кг.

Напомним, в соревнованиях приняли участие около 350 юношей из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

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