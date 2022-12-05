Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по самбо в Грозном

По информации министерства спорта республики, в весовой категории 53 кг среди юношей первое место занял Султыгов Магомед, «бронзу» завоевал Гамботов Муслим. В их возрастной группе боролись более 200 спортсменов из всех субъектов округа.

Отмечается, ребята из Ингушетии получили очередные путевки на первенство России по самбо в Армавире и Екатеринбурге.