Самбо

Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве СКФО по самбо в Грозном

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Ингушские спортсмены успешно выступили на втором этапе первенства СКФО по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения в Грозном.

По информации министерства спорта республики, в весовой категории 53 кг среди юношей первое место занял Султыгов Магомед, «бронзу» завоевал Гамботов Муслим. В их возрастной группе боролись более 200 спортсменов из всех субъектов округа.

Отмечается, ребята из Ингушетии получили очередные путевки на первенство России по самбо в Армавире и Екатеринбурге.

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