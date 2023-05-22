Дзюдо

Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по дзюдо среди взрослых в Анапе

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Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди взрослых в Анапе, посвящённых 100-летию ВФСО «Динамо».

Состязания, которые являются отбором на чемпионат России, проводились в поселке Витязево. В них приняли участие 250 спортсменов из 21 региона страны. Среди участников были мастера спорта России международного класса, мастера спорта страны и КМС.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», первые места заняли Урусхан-Бек Балаев в весовой категории до 81 кг и Алихан Цечоев в весовой категории до 100 кг. На вторую ступеньку пьедестала поднялся Абу-Муслим Парчиев (до 60 кг). Бронзу завоевали Адам Цечоев (до 81 кг) и Вахид Даурбеков (свыше 100 кг).

 

 

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