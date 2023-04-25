Кикбоксинг

Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок России по кикбоксингу

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Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок России по кикбоксингу в столице Республики Татарстан — городе Казань.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, состязания прошли в два этапа: с 17 по 20 апреля в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции» и с 22 по 24 апреля в дисциплинах «фулл-контакт», «К 1».

В турнире принимали участие более 600 спортсменов из разных регионов Российской Федерации. Соревнования собрали атлетов разных уровней — от тех, кто только начинает свой путь в кикбоксинге, до чемпионов мира.

Ингушские кикбоксеры выступали в дисциплинах «фулл-контакт», «К 1». По итогам турнира золотую медаль завоевал Кодзоев Саид-Магомед, серебряным призером стал Аушев Адам.

 

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