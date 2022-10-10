Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок России по ММА

Как сообщили в Минспорта республики, состязания проходили с 5 по 8 октября в г. Красногорске. Все ингушские участники турнира заняли призовые места.

Так, Сириев Абдул-Малик (56,7 кг) и Халухоев Юсуп (61,2 кг) заняли первые места. На третью ступеньку пьедестала поднялся Элджеркиев Магомед-Амин (61,2 кг).