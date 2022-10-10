ММА

Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок России по ММА

0

Ингушские спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок России по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Московской области.

Как сообщили в Минспорта республики, состязания проходили с 5 по 8 октября в г. Красногорске. Все ингушские участники турнира заняли призовые места.

Так, Сириев Абдул-Малик (56,7 кг) и Халухоев Юсуп (61,2 кг) заняли первые места. На третью ступеньку пьедестала поднялся Элджеркиев Магомед-Амин (61,2 кг).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии обвиняется в незаконном получении жилищного сертификата на 4 млн рублей
Сотрудники РДНТ Ингушетии приняли участие в вебинаре, посвященном возрождению гончарного ремесла
В Железноводске 13 октября откроется международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире»
Юная художница из Малгобекского района Ингушетии заняла первое место в конкурсе «Радужная кисть»
В Домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные битве за Кавказ
Специалисты РСЦ по Ингушетии рассказали аграриям региона о способах защиты посевов от заболеваний
Хореографический ансамбль «Таргим» претендует на звание заслуженного коллектива народного творчества
Юные ингушские борцы успешно выступили на открытом республиканском турнире в Ачхой-Мартане
В первой школе столицы Ингушетии прошла патриотическая акция «Парта Героя»
Делегация Российского союза спортсменов посетила в Ингушетии клуб «Ади Ахмад»
Газовики Ингушетии направили более 22 тысяч уведомлений об ограничении подачи голубого топлива

Главное

Яндекс.Метрика

 