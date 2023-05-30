Тхэквондо

Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по тхэквондо в Грозном

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Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по тхэквондо (ИТФ) в Грозном, посвященном памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России А-Х. А. Кадырова.

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования собрали более 200 спортсменов из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

«Состязания проходили на высоком уровне, атмосфера была наполнена энергией и боевым духом. Участники турнира продемонстрировали свои навыки и умения в боях, которые проходили в нескольких категориях: по возрасту, весу и уровню подготовки», — отметили в спортивном ведомстве региона.

По итогам турнира Албогачиев Магомед-Амир в весовой категории 50 кг завоевал серебряную медаль, обладателями бронзовых медалей стали Камурзоев Исса в весовой категории 55 кг и Албогачиев Магомед-Амин в весовой категории 60 кг.

Отмечается, что тренируют ребят опытные наставники Цицкиев Ибрагим, Шанхоев Ислам, Камурзоев Илез, Камурзоев Хамза.

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