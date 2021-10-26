Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Краснодаре

Так, Магомед-Тагир Ханиев (СК «Кушт») провёл пять схваток и стал серебряным призёром соревнований в весовой категории до 79 кг. Магомед-Башир Ханиев (СК «Чингиз») провёл шесть схваток и завоевал «бронзу» в весовой категории до 70 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», оба спортсмена представляют Ингушетию и Дагестан.