Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских юниорских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования в Санкт-Петербурге стали отбором на первенство России по дзюдо.

Результаты ингушских дзюдоистов на данных соревнованиях: Мансур Ведзижев занял первое место в весовой категории до 60 кг; Беслан Дзейтов — третье место в весовой категории до 60 кг; Имран Парчиев — третье место в весовой категории до 73 кг; Алисхан Могушков — третье место в весовой категории до 73 кг; Ибрагим Парчиев — третье место в весовой категории до 81 кг.