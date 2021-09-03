Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских юниорских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге
Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров до 21 года «Кубок Александра Корнеева».
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования в Санкт-Петербурге стали отбором на первенство России по дзюдо.
Результаты ингушских дзюдоистов на данных соревнованиях: Мансур Ведзижев занял первое место в весовой категории до 60 кг; Беслан Дзейтов — третье место в весовой категории до 60 кг; Имран Парчиев — третье место в весовой категории до 73 кг; Алисхан Могушков — третье место в весовой категории до 73 кг; Ибрагим Парчиев — третье место в весовой категории до 81 кг.