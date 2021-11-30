Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийском турнире по панкратиону в Майкопе

Турнир состоялся в спорткомплексе Якуба Коблева и собрал 321 участника в четырех возрастных категориях из 13 регионов России. По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, сборная региона состояла из 13 спортсменов различных возрастов.

Первые места заняли Гандалоев Амир, Хашкиев Мурад, Фаргиев Хасмагомед, Агиев Тимерлан, Хашиев Султан и Евлоев Азамат. Серебряные медали на счету Ахриева Беслана и Вышегурова Амина. Третьи места заняли Агиев Алисхан, Хашиев Беслан и Обиев Ислам.