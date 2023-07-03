ММА

Ингушские спортсмены выиграли свои поединки на профессиональном турнире по ММА KFL в Дагестане

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Ингушские спортсмены из клуба Kaloy Team под руководством тренера Мурада Измайлова выиграли свои поединки на профессиональном турнире по смешанным боевым единоборствам KFL в г. Кизилюрте.

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Магомед Долаков (1-0) стал победителем в весовой категории до 66 кг, а Ислам Барахоев (4-1) одолел соперника в весовой категории до 77 кг.

Напомним, смешанные единоборства — это вид боевых искусств, которые зачастую по незнанию называют «боями без правил». На самом же деле это сочетание разновидностей единоборств.

 

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