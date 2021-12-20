Панкратион

Ингушские спортсмены заняли первое общекомандное место на турнире по панкратиону в Краснодаре

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Ингушские спортсмены успешно выступили в Краснодаре на I Всероссийском турнире по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион» памяти сотрудников специальных подразделений ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на Кубань выехали семнадцать ингушских борцов. По итогам состязаний сборная команда региона заняла первое общекомандное место. На счету ингушских атлетов двенадцать золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Команду Ингушетии поддерживали в Краснодаре вице-президент Федерации спортивной борьбы республики Абти Яндиев, тренеры Адам Гагиев и Ислам Обиев.

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