Ингушские спортсмены заняли первое общекомандное место на турнире по панкратиону в Краснодаре

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на Кубань выехали семнадцать ингушских борцов. По итогам состязаний сборная команда региона заняла первое общекомандное место. На счету ингушских атлетов двенадцать золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Команду Ингушетии поддерживали в Краснодаре вице-президент Федерации спортивной борьбы республики Абти Яндиев, тренеры Адам Гагиев и Ислам Обиев.