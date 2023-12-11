Бокс

Ингушские спортсмены завоевали 10 медалей на открытом турнире по боксу в Ессентуках

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Ингушские боксеры из села Дачное Пригородного района завоевали 10 медалей на открытом турнире, посвященном Дню Героя Отечества в Ессентуках.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, победителями стали Албаков Юсуп, Яндиев Рамазан, Котиев Абдул-Малик, Яндиев Ахмед, Яндиев Салахудин, Яндиев Аслан.

Серебро досталось Хадзиеву Зелимхану, Патиеву Сайфуллаху, Тариеву Ибрагиму, Яндиеву Исламу.

Отмечается, что тренируются ребята под руководством опытных наставников Яндиева Магомеда и Албакова Ахмеда.

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