Ингушские спортсмены завоевали 10 медалей на открытом турнире по боксу в Ессентуках
Ингушские боксеры из села Дачное Пригородного района завоевали 10 медалей на открытом турнире, посвященном Дню Героя Отечества в Ессентуках.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, победителями стали Албаков Юсуп, Яндиев Рамазан, Котиев Абдул-Малик, Яндиев Ахмед, Яндиев Салахудин, Яндиев Аслан.
Серебро досталось Хадзиеву Зелимхану, Патиеву Сайфуллаху, Тариеву Ибрагиму, Яндиеву Исламу.
Отмечается, что тренируются ребята под руководством опытных наставников Яндиева Магомеда и Албакова Ахмеда.