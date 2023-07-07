Ингушские спортсмены завоевали 18 медалей на межрегиональном турнире по вольной борьбе
Сборная клуба MAGAS BJJ из столицы Ингушетии завоевала 18 медалей на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди школьников, приуроченном ко Дню солидарности борьбы с терроризмом.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, турнир проходил в соревновательном комплексе селения Чечен-Аул Чеченской Республики. За медали боролись юноши в четырех возрастных категориях. Всего было разыграно 39 комплектов медалей.Несмотря на серьезную конкуренцию и большое количество участников, ингушским борцам удалось завоевать восемнадцать медалей, девять из которых золотые, две серебряные и семь бронзовых.
Победителями турнира стали Цечоев Хадис, Евлоев Зелимхан, Дарсигов Микаил, Ужахов Ахмед, Дарсигов Магомед-Амин, Алмазов Абдуллах, Костоев Абдуллах, Ужахов Асхаб, Албогачиев Ахмед.
На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дзангиев Мухаммад, Измайлов Ильяс.
Бронза в активе у Чилиева Мухаммада, Бокова Адама, Сакалова Хасана, Дзейтова Мусы, Дзейтова Мухаммада, Цицкиева Зураба, Цечоева Абу-Муслима.
Отмечается, что тренирует спортсменов опытный наставник Богатырев Махмуд.