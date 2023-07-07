Вольная борьба

Ингушские спортсмены завоевали 18 медалей на межрегиональном турнире по вольной борьбе

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Сборная клуба MAGAS BJJ из столицы Ингушетии завоевала 18 медалей на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди школьников, приуроченном ко Дню солидарности борьбы с терроризмом.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, турнир проходил в соревновательном комплексе селения Чечен-Аул Чеченской Республики. За медали боролись юноши в четырех возрастных категориях. Всего было разыграно 39 комплектов медалей.Несмотря на серьезную конкуренцию и большое количество участников, ингушским борцам удалось завоевать восемнадцать медалей, девять из которых золотые, две серебряные и семь бронзовых.

Победителями турнира стали Цечоев Хадис, Евлоев Зелимхан, Дарсигов Микаил, Ужахов Ахмед, Дарсигов Магомед-Амин, Алмазов Абдуллах, Костоев Абдуллах, Ужахов Асхаб, Албогачиев Ахмед.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дзангиев Мухаммад, Измайлов Ильяс.

Бронза в активе у Чилиева Мухаммада, Бокова Адама, Сакалова Хасана, Дзейтова Мусы, Дзейтова Мухаммада, Цицкиева Зураба, Цечоева Абу-Муслима.

Отмечается, что тренирует спортсменов опытный наставник Богатырев Махмуд.

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