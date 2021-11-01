Бокс

Ингушские спортсмены завоевали 5 наград на турнире по боксу в Ессентуках

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Представители спортивного клуба «Чингиз» стали победителем и призерами турнира по боксу в Ессентуках, сообщили нашей газете в пресс-службе клуба.

По информации собеседника «Ингушетии», боксеры завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали.

«Чемпионом турнира в весе до 40 кг стал Абабукар Баркинхоев. Серебряные награды завоевали Ибрагим Аушев (34 кг), Мухаммед-Али Гагиев (36 кг) и Сулейман Гагиев (40 кг)», — сказал представитель пресс-службы клуба.

«Амиру Евлоеву, выступавшему в категории до 60 кг, досталась «бронза», — добавил он.

Тренируются бойцы под руководством Тимерлана Гетагазова и Дауда Муталиева в физкультурно-оздоровительном комплексе Али-Юрта.

Отметим, что юношеский турнир по боксу проходил в Ессентуках с 27 по 31 октября. Для участия в соревнованиях на КМВ съехались спортсмены из Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа.

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