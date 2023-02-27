Ингушские спортсмены завоевали две золотые медали на турнире в Ставрополе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Адам Лолохоев одержал победу в пяти схватках и поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 65 кг. Его товарищ Мухаммад-Али Тариев также одолел пять соперников и занял первое место в весовой категории до 71 кг.

Кроме того, Мухаммад-Али Тариев получил приз «За лучшую технику». Тренирует спортсменов опытный наставник Юсуф Аксагов.