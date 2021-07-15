Дзюдо

Ингушские спортсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по дзюдо на призы общества «Динамо»

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Дзюдоисты Измайл Хамхоев, Алихан Цечоев и Сейд-Магомед Угурчиев вошли в число медалистов Всероссийских соревнований ВФСО «Динамо», которые накануне завершились в Ульяновске. Как стало известно «Ингушетии», Измайлу Хамхоеву не было равных в категории до 100 кг, а Алихан Цечоев и Сейд-Магомед Угурчиев стали бронзовыми призерами соревнований в весе до 90 кг и 66 кг соответственно.

Для представлявшего Татарстан Измайла Хамхоева самой продолжительной и сложной оказалась лишь стартовая встреча с Ибрагимом Маргиевым из Башкирии, еще две схватки дались ему куда легче. А вот Алихан Цечоев, выступавший за Краснодарский край, выиграв у туляка Максима Киселева, не смог закрепить свой успех в поединке с Леонидом Воловичем из Тюмени и выбыл из числа претендентов на высшую награду. Правда, одержав затем три победы подряд, он все же вошел в число призеров турнира, расположившись на третьей ступени пьедестала почета.

Еще один представитель Ингушетии, Сейд-Магомед Угурчиев, успешно справившись в стартовой схватке с представителем Рязанской области Евгением Нефедовым, к концу третьей минуты «голден скора» уступил москвичу Озману Аджамову и так же, как и Цечоев, выбыл из борьбы за «золото» турнира. В утешительных поединках он бросил на «ваза-ари» сначала дагестанца Ахмеда Пирбудагова, а затем повторил свой успех с дзюдоистом из Ставропольского края Мурадом Чалаевым и заслуженно получил бронзовую награду.

Отметим, что Всероссийские соревнования среди региональных организаций общества «Динамо» проходили в одном из спортивных комплексов Ульяновска с 13 по 14 июля. На протяжении двух дней были разыграны награды в 14-ти весовых категориях — в 7 у мужчин и в таком же количестве у женщин. За медали турнира сражались почти 150 спортсменов из 28 регионов нашей страны. Ингушетию на данных соревнованиях представляли 10 дзюдоистов, еще несколько ингушских атлетов выступали за другие регионы.

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