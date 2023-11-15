Ингушские спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Как сообщила газете «Ингушетия» Федерация спортивной борьбы республики, золотая медаль в весовой категории до 80 кг досталась Хамхоеву Ансару. На вторую ступень пьедестала поднялся Евлоев Аслан (92 кг). Третье место занял Оздоев Абдула в весе до 65 кг.

Турнир собрал около 120 участников из разных регионов Российской Федерации: Московской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой, Тверской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Красноярской областей, г. Москвы и др. Напомним, состязания проходили в подмосковных Мытищах.