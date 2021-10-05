Ингушские студенты отметили Европейский день языков

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На кафедре немецкого языка Ингушского государственного университета впервые состоялось мероприятие, посвященное Европейскому дню языков, сообщила пресс-служба вуза.

Организаторами события выступили ассистент кафедры немецкого языка Мадина Олигова и члены клуба Neue Deutsche Welle.

Преподаватели и студенты факультета погрузились в атмосферу иноязычного общения. Для участия в данном мероприятии были привлечены студенты английского и французского отделений. Участники мероприятия представили аудитории интересные факты и актуальную информацию из истории и культуры стран Европы.

Яркое оформление клуба, видеоролики позволили зрителям убедиться, насколько многоязычен наш мир. Прекрасной возможностью применить свои знания в области изучаемых иностранных языков на практике и продемонстрировать свои вокальные и артистические таланты для студентов стало участие в веселых играх, викторинах и конкурсах. В них принимали участие и преподаватели, а за правильные ответы участники получили поощрительные призы.

Несмотря на то, что на факультете изучается всего три иностранных языка, студенты постарались охватить большее количество языков: были представлены стихотворения классических и современных писателей на немецком (также на его швейцарском диалекте), английском, французском, испанском и нидерландском языках.

Самым ярким номером мероприятия стало совместное видео студентки третьего курса кафедры немецкого языка Анжелики Бондаренко и ассистента кафедры Мадины Олиговой. На нем молодые люди из разных стран записали ролики с поздравлениями и пожеланиями, а также наставлениями дальше изучать иностранные языки и быть «на одной волне» со всем миром.

Завершающим аккордом мероприятия стало ещё одно видео от третьекурсницы Марем Дзауровой, на котором записаны пожелания от ингушского писателя, поэта, драматурга, педагога, политического и общественного деятеля Иссы Кодзоева.

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