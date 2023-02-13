Благотворительность

Ингушские студенты помогают упаковывать вещи для пострадавших в Сирии

0

Для ускорения процесса формирования гуманитарного груза для жителей Сирии, оказавшихся в тяжелейшей ситуации из-за землетрясения, власти Сунжи решили привлечь студентов к расфасовке поступивших от горожан большого количества вещей, продуктов питания, средств гигиены.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«На гуманитарный призыв муниципальных властей откликнулись несколько десяток студентов Сунженского колледжа управления и новых технологий, Ставропольского техникума медицины и отраслевых технологий Сунжи», - сказал представитель мэрии.

Как отметили в администрации, волонтеры помогают на пункте приема гуманитарной помощи на ул. Гарданова, который будет работать до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что подобные пункты заработали в каждом муниципалитете. Ингушетия сегодня отправила для пострадавших в Сирии 22 тонны муки с учетом высокой потребности в данной продукции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидается ухудшение погоды — МЧС
До 1 апреля завершить контрактацию по нацпроектам поручил Глава Ингушетии
Более 70 тонн гуманитарного груза собрано в Ингушетии для отправки в Сирию и Турцию
Нетрезвого водителя в Ингушетии привлекли к ответственности по ряду статей КоАП
В Ингушетии индекс потребительских цен в январе составил чуть более 100%
Учреждения культуры Ингушетии продолжают соревноваться за право называться лучшим ДК
Жительница Ингушетии подозревается в получении маткапитала на несуществующего ребенка
Поверив мошеннику, житель Ингушетии лишился 270 тыс. рублей
Прокуратура добилась открытия школы-долгостроя в Ингушетии
Ингушетия отправила 22 тонны муки для пострадавших от землетрясения в Сирии
Форум по проблемам развития родного языка соберет экспертов и волонтеров в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 