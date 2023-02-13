Ингушские студенты помогают упаковывать вещи для пострадавших в Сирии

Для ускорения процесса формирования гуманитарного груза для жителей Сирии, оказавшихся в тяжелейшей ситуации из-за землетрясения, власти Сунжи решили привлечь студентов к расфасовке поступивших от горожан большого количества вещей, продуктов питания, средств гигиены.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«На гуманитарный призыв муниципальных властей откликнулись несколько десяток студентов Сунженского колледжа управления и новых технологий, Ставропольского техникума медицины и отраслевых технологий Сунжи», - сказал представитель мэрии.

Как отметили в администрации, волонтеры помогают на пункте приема гуманитарной помощи на ул. Гарданова, который будет работать до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что подобные пункты заработали в каждом муниципалитете. Ингушетия сегодня отправила для пострадавших в Сирии 22 тонны муки с учетом высокой потребности в данной продукции.