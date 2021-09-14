Ингушские студенты помогут переписать население

Соглашение о привлечении студентов к этому событию ИнгГУ подписал с Управлением федеральной службы государственной статистики по СКФО.

Перед тем как начать перепись, студенты пройдут обучение. Фиксировать информацию они будут в планшетах, как работать в программе — ребят научат. Помимо технической части молодежи необходимо знать, как общаться с гражданами и отвечать на вопросы, например, зачем нужна перепись, и вопросы, связанные с персональными данными.

Участие студентов в переписи засчитают им в практику, кроме того, их работа будет оплачена.

Напомним, Всероссийская перепись населения 2021 года стартует 15 октября и продлится до 14 ноября. Проводить ее будут 360 тысяч переписчиков по всей стране. Это будет первая цифровая перепись населения. Переписчики пойдут по квартирам и домам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами.