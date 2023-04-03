Рамадан

Ингушские студенты принимают участие в акции «Ифтар в дороге»

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Студенты Ингушского госуниверситета принимают участие в волонтёрской акции «Ифтар в дороге».

Суть акции состоит в том, что в вечерние часы благословенного месяца Рамадан члены благотворительных организаций раздают воду и финики тем, кого время разговения застало в пути.

Волонтёрский центр «Добрые сердца ИнгГУ» и университетский студенческий профсоюзный комитет мобилизовали добровольцев, которые будут заниматься этим богоугодным делом до завершения Рамадана.

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