Ингушские студенты принимают участие в акции «Ифтар в дороге»

Суть акции состоит в том, что в вечерние часы благословенного месяца Рамадан члены благотворительных организаций раздают воду и финики тем, кого время разговения застало в пути.

Волонтёрский центр «Добрые сердца ИнгГУ» и университетский студенческий профсоюзный комитет мобилизовали добровольцев, которые будут заниматься этим богоугодным делом до завершения Рамадана.