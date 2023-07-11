Пожарная безопасность

Ингушские студенты принимают участие в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» в Уфе

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Ингушские студенты принимают участие в отборочном межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Пожарная безопасность» в Уфе.

Как сообщили в Минобрнауки республики, в чемпионате участвуют около 13 команд из различных субъектов РФ. Ингушетию представляют студенты пожарно-спасательного колледжа, среди них представитель команды Мухарбек Акмурзиев, эксперт-наставник Магомед-Башир Мархиев и 5 участников — Мухаммад Арчаков, Мухаммад-Сали Ахциев, Ахмед Махамаев, Мухаммад-Басир Цуров и Адам Евлоев.

Отмечается, что конкурсантам необходимо выполнить следующие задания: укладка и надевание боевой одежды, приемка пожарного автомобиля, обследование объекта на предмет выявления нарушений по пожарной безопасности, подготовка предписаний, спасение пострадавшего.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» проводится с целью повышения профессионального уровня и престижа рабочих профессий.

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