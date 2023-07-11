Ингушские студенты принимают участие в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы» в Уфе

Как сообщили в Минобрнауки республики, в чемпионате участвуют около 13 команд из различных субъектов РФ. Ингушетию представляют студенты пожарно-спасательного колледжа, среди них представитель команды Мухарбек Акмурзиев, эксперт-наставник Магомед-Башир Мархиев и 5 участников — Мухаммад Арчаков, Мухаммад-Сали Ахциев, Ахмед Махамаев, Мухаммад-Басир Цуров и Адам Евлоев.

Отмечается, что конкурсантам необходимо выполнить следующие задания: укладка и надевание боевой одежды, приемка пожарного автомобиля, обследование объекта на предмет выявления нарушений по пожарной безопасности, подготовка предписаний, спасение пострадавшего.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» проводится с целью повышения профессионального уровня и престижа рабочих профессий.