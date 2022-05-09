9 мая

Ингушские студенты приняли участие в акции «Голос Победы»

0

Свыше восьмисот студентов Ингушского государственного университета приняли участие во Всероссийской акции «Голос Победы», которая прошла накануне 9 Мая в столице республики Магасе, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам собеседника, цель акции — приобщение современной молодежи к музыкальным традициям празднования Дня Победы, знакомство с песнями военных лет и песнями, посвященными этому великому празднику.

«Участие в столь важном мероприятии — это возможность выразить признательность и поддержку тем, кто воевал за нашу Родину, и тем солдатам, которые сейчас выполняют свой долг. Ничто лучше не объединяет людей, как хорошая песня. А песня «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова является одной из лучших песен о Великой Отечественной войне», — отметил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке прошли спортивные мероприятия в честь Дня Победы
Малгобекский район Ингушетии присоединился к всероссийской акции «Окна Победы»
В краеведческом музее Ингушетии в «Ночь музеев» состоится открытие выставки народного умельца
Жители города Сунжа Ингушетии отметили День Победы различными акциями
Жителей и гостей Ингушетии ждут на праздничном концерте в Магасе
Глава Ингушетии Калиматов навестил ветеранов Великой Отечественной войны
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Я помню, я горжусь...»
Ингушский народ внес достойный вклад в Великую Победу — Владимир Сластенин
Министр внутренних дел по Ингушетии вручил награды правоохранителям
Энергетики Ингушетии приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Магасе
Калиматов возглавил шествие «Бессмертного полка» в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 