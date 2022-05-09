Ингушские студенты приняли участие в акции «Голос Победы»

По словам собеседника, цель акции — приобщение современной молодежи к музыкальным традициям празднования Дня Победы, знакомство с песнями военных лет и песнями, посвященными этому великому празднику.

«Участие в столь важном мероприятии — это возможность выразить признательность и поддержку тем, кто воевал за нашу Родину, и тем солдатам, которые сейчас выполняют свой долг. Ничто лучше не объединяет людей, как хорошая песня. А песня «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова является одной из лучших песен о Великой Отечественной войне», — отметил собеседник.