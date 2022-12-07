Ингушские студенты приняли участие в международной акции «Тест по истории ВОВ»

Как сообщили в мэрии города, акция проводится по инициативе молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации не только в России, но и в 42 странах мира.

По завершении тестирования, которое включало в себя 40 вопросов, всем участникам были выданы сертификаты об участии.

Напомним, тестирование проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом, а также иностранных граждан.