Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»

0

Студенты Ингушского государственного университета приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен М. Ю. Лермонтова».

Мероприятие было организовано кафедрой истории русской литературы МГУ. Круглый стол разбили на несколько секций, в которых приняли участие представители Лермонтовского общества, преподаватели и студенты Московского государственного университета, а также ученые из Грузии, студенты из Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

На кафедре зарубежной и русской литературы ИнгГУ сообщили, что доклады ингушских студентов были посвящены биографии и творчеству великого поэта, сравнению лермонтовских героев с персонажами произведений ингушских писателей.

«Благодаря тому, что выступления были записаны в национальных одеждах на фоне этнографического музея, 100-метровой башни Согласия, все участники круглого стола смогли ощутить атмосферу девятнадцатого века, увидеть Кавказ глазами Лермонтова», — отметила доктор филологических наук, преподаватель Ингушского госуниверситета и один из организаторов акции Эсет Манкиева.

Кроме того, ингушские студенты прочли стихи Лермонтова, в том числе и на ингушском языке. Организаторы отметили, что совместный круглый стол прошёл на высоком уровне, и он станет доброй традицией. По итогам мероприятия всем его участникам были вручены специальные сертификаты.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты завоевали две золотые медали на международном турнире в Нальчике
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Глава Ингушетии заявил, что вопросы мобилизованных будут решаться в приоритетном порядке
Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам
В Ингушетии дан старт осенней призывной кампании
Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Знание о героях»
В аппарате УПЧ в Ингушетии окажут правовую помощь пенсионерам
В филиале Россельхозцентра по Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года
В Ингушетии проведут лесозащитные мероприятия на территории более 2 тыс. га
В Музее боевой и трудовой славы Малгобека Ингушетии завершается модернизация в рамках нацпроекта «Культура»
МФЦ Ингушетии запустил Telegram-канал и создал аккаунт во «ВКонтакте»

Главное

Яндекс.Метрика

 