Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»

Мероприятие было организовано кафедрой истории русской литературы МГУ. Круглый стол разбили на несколько секций, в которых приняли участие представители Лермонтовского общества, преподаватели и студенты Московского государственного университета, а также ученые из Грузии, студенты из Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

На кафедре зарубежной и русской литературы ИнгГУ сообщили, что доклады ингушских студентов были посвящены биографии и творчеству великого поэта, сравнению лермонтовских героев с персонажами произведений ингушских писателей.

«Благодаря тому, что выступления были записаны в национальных одеждах на фоне этнографического музея, 100-метровой башни Согласия, все участники круглого стола смогли ощутить атмосферу девятнадцатого века, увидеть Кавказ глазами Лермонтова», — отметила доктор филологических наук, преподаватель Ингушского госуниверситета и один из организаторов акции Эсет Манкиева.

Кроме того, ингушские студенты прочли стихи Лермонтова, в том числе и на ингушском языке. Организаторы отметили, что совместный круглый стол прошёл на высоком уровне, и он станет доброй традицией. По итогам мероприятия всем его участникам были вручены специальные сертификаты.