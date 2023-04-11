Ингушские студенты РНИМУ имени Н. И. Пирогова в Москве рассказали о своих планах

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Представитель Постпредства Ингушетии в Москве Шамиль Цечоев посетил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

В этом высшем учебном заведении обучается более 47 студентов из Ингушетии. На встрече, организованной представителями ингушского землячества вуза, ребятам рассказали о мероприятиях, организуемых Постоянным представительством, и пригласили принимать участие в различных акциях.

Как сообщили в Миннаце региона, в университете ингушское землячество активно участвует в студенческой жизни. В прошлом году ребята провели ярмарку ингушского и чеченского землячеств РНИМУ имени Пирогова.

В текущем году ребята готовятся к проведению фестиваля землячеств, который состоится в мае. Кроме того, председатель совета землячеств Аюбова Марха предложила провести в стенах университета обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. У ребят много подобных инициатив, связанных как с культурой родной республики, так и с профессиональным направлением.

 

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