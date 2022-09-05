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Ингушские студенты стали участниками всероссийской акции «Поделись своим знанием»

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Студенты политехнического колледжа города Назрани стали участниками Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием».

Спикером образовательной встречи выступил Султан Мерешков — известный ингушский педагог, поэт и журналист, заведующий отделом этнографии Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

«Дать нашей молодежи знания по истории ингушей представляется мне важным и нужным делом. Студентам было интересно узнать об известных с незапамятных времен ингушских народных играх. В моих этнографических исследованиях это направление занимает особое место. Сохранение богатейшего культурного наследия ингушского народа невозможно без передачи знаний о нем подрастающему поколению. Всероссийская акция «Поделись своим знанием» стала в этом смысле хорошим поводом для продолжения нашей просветительской работы», — рассказал Султан Мерешков.

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