Ингушские студенты стали участниками всероссийской акции «Поделись своим знанием»

Спикером образовательной встречи выступил Султан Мерешков — известный ингушский педагог, поэт и журналист, заведующий отделом этнографии Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

«Дать нашей молодежи знания по истории ингушей представляется мне важным и нужным делом. Студентам было интересно узнать об известных с незапамятных времен ингушских народных играх. В моих этнографических исследованиях это направление занимает особое место. Сохранение богатейшего культурного наследия ингушского народа невозможно без передачи знаний о нем подрастающему поколению. Всероссийская акция «Поделись своим знанием» стала в этом смысле хорошим поводом для продолжения нашей просветительской работы», — рассказал Султан Мерешков.