Ингушские студенты воплотили свои идеи в бизнес-проектах на форуме «Студ. Бизнес» в Пятигорске

По его информации, свои проекты на форуме представили Рустам Гатиев с физико-математического факультета, Имран Эсмурзиев с факультета экономики и управления и Берс Цуров с филологического факультета.

«Ребята проявили высокий уровень активности и заинтересованности в мероприятии. Они задавали много вопросов, участвовали в дискуссиях, мастер-классах, а также получили полезные рекомендации и советы от представителей бизнес-сообщества, которые помогут им в реализации своих идей», — рассказал собеседник.