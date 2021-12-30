Ингушские студенты заняли первое место на олимпиаде по программированию среди вузов СКФО

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Команда Ингушского государственного университета стала победителем межрегиональной дистанционной олимпиады по программированию среди вузов Северо-Кавказского федерального округа, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

В состав команды-победительницы вошли студенты физико-математического факультета специальности «Информационные системы и технологии» Ибрагим Алгатов, Анзор Беков, Ибрагим Евлоев и Юсуп Нальгиев.

Еще одна команда ИнгГУ, в составе которой Азамат Кукурхоев, Милана Угурчиева и Пятимат Цокова, заняла пятое место.

«Поздравляем победителей! Гордимся своими студентами! Никогда не останавливайтесь на достигнутом — учитесь, узнавайте новое, развивайтесь», — пожелали ребятам ректорат, деканат физмата и коллектив кафедры «Информационные системы и технологии».

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