Ингушские студенты заняли первое место на олимпиаде по программированию среди вузов СКФО
Команда Ингушского государственного университета стала победителем межрегиональной дистанционной олимпиады по программированию среди вузов Северо-Кавказского федерального округа, сообщила пресс-служба ИнгГУ.
В состав команды-победительницы вошли студенты физико-математического факультета специальности «Информационные системы и технологии» Ибрагим Алгатов, Анзор Беков, Ибрагим Евлоев и Юсуп Нальгиев.
Еще одна команда ИнгГУ, в составе которой Азамат Кукурхоев, Милана Угурчиева и Пятимат Цокова, заняла пятое место.
«Поздравляем победителей! Гордимся своими студентами! Никогда не останавливайтесь на достигнутом — учитесь, узнавайте новое, развивайтесь», — пожелали ребятам ректорат, деканат физмата и коллектив кафедры «Информационные системы и технологии».