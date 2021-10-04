Ингушские театры могут подать заявки на участие в программах Всероссийского гастрольно-концертного плана на 2022 год

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии заявки от творческих коллективов принимаются по направлениям: «Межрегиональная программа» — для театров всех регионов страны; «Для детей и молодежи» — для ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол; «Студенческая программа» — для коллективов творческих вузов страны; «Негосударственные театры» — для негосударственных (частных) театров; «Мы — Россия» — для национальных творческих коллективов.

Прием заявок продлится до 1 ноября 2021 года.