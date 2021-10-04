Ингушские театры могут подать заявки на участие в программах Всероссийского гастрольно-концертного плана на 2022 год

0

Открыт прием заявок для театров и национальных коллективов на участие в программах «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов) Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации на 2022 год.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии заявки от творческих коллективов принимаются по направлениям: «Межрегиональная программа» — для театров всех регионов страны; «Для детей и молодежи» — для ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол; «Студенческая программа» — для коллективов творческих вузов страны; «Негосударственные театры» — для негосударственных (частных) театров; «Мы — Россия» — для национальных творческих коллективов.

Прием заявок продлится до 1 ноября 2021 года.

Более подробная информация на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В новостройках Карабулака построят ещё один детсад до конца года
Школьных библиотекарей и учителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе лучших практик продвижения чтения с помощью «НЭБ Свет»
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против команд Словакии и Словении
Почти 10,2 млн украденных кВт. ч вернули в Ингушетии «Россети Северный Кавказ»
Малгобекские артисты поздравили учителей с их профессиональным праздником
Сотрудник администрации Назрановского района Ингушетии стал серебряным призером Всероссийского турнира по вольной борьбе
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев выступит на первенстве мира среди юниоров до 21 года в Италии
В учреждениях культуры Ингушетии отметили День пожилого человека
В Карабулаке Ингушетии прошёл открытый турнир по мини-футболу среди юношей
Лейла Тамасханова, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия»: «Ничего страшного и предвзятого в переписи нет»
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 