Тхэквондо

Ингушские тхэквондисты отличились на турнире в Дагестане

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13 медалей различного достоинства завоевали представители ингушской школы тхэквондо на турнире в Дагестане.

Как стало известно нашей газете, в копилке наших бойцов четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград.

Победителями соревнований стали: Илез Гагиев (41 кг), Магомед Нальгиев (28 кг), Асхаб Боков (30 кг) и Дамир Темурзиев (26 кг). «Серебро» на счету Магомеда Хашиева (28 кг), Адама Медова (30 кг), Рамиля Барахоева (41 кг) и Адама Эсмурзиева (35 кг). «Бронза» в активе Салама Евлоева (41 кг), Мухаммада Муталиева (24 кг), Абубакара Хедирова (34 кг), Дени Хедирова (26 кг) и Абубакара Шанхоева (24 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Камурзоева Ахмеда, Медова Ахмеда, Шанхоева Ислама, Хамхоева Хусена, Эстамирова Мусы, Гагиева Магомеда, Полонкоева Хусена и Камурзоева Абубакара.

Отметим, что Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион» среди юношей, юниоров и мужчин проходил в дагестанском Каспийске. За награды престижных соревнований сражались около 450 спортсменов из регионов СКФО и других субъектов России.

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