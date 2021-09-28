Тхэквондо

Ингушские тхэквондисты привезли из Черкесска полный комплект наград

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«Золото», «серебро» и 5 бронзовых медалей завоевали ингушские бойцы на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в Черкесске.

Как стало известно нашей газете, на высшую ступень пьедестала почета в категории до 61 кг поднялся Илез Гадаборшев. Иса Камурзоев стал вторым в весе до 37 кг, еще пятеро спортсменов — Ибрагим Аушев (33 кг), Магомед-Амир Албогачиев (41 кг), Рамиль Барахоев (41 кг), Исмаил Эсмурзиев (41 кг) и Амир Евлоев (53 кг), завоевали бронзовые медали.

Тренируются бойцы под руководством Ахмеда Камурзоева, Ислама Шанхоева, Хусейна Хамхоева, Ахмеда Медова, Мусы Эстамирова, Абдулы Камурзоева и Абубакара Камурзоева.

Отметим, что Всероссийский турнир «Мамлюк челлендж» по тхэквондо проходил в столице Карачаево-Черкесии с 24 по 27 сентября. За награды престижных соревнований сражались около 500 бойцов из 11 регионов России. Они разыграли 16 комплектов медалей.

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