Ингушские транспортные полицейские пресекают незаконную торговлю на железной дороге

«Цель мероприятия — пресечение фактов незаконной реализации товаров на объектах транспортной инфраструктуры. Это — незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, использование средств индивидуализации товаров, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, использование заведомо подложных документов, другие противоправные действия», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

По словам собеседника, пока что нарушений законодательства не зафиксировано.