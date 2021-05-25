Транспорт

Ингушские транспортные полицейские пресекают незаконную торговлю на железной дороге

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До конца мая на территории обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Торговля».

«Цель мероприятия — пресечение фактов незаконной реализации товаров на объектах транспортной инфраструктуры. Это — незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, использование средств индивидуализации товаров, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, использование заведомо подложных документов, другие противоправные действия», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев.

По словам собеседника, пока что нарушений законодательства не зафиксировано.

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