Ингушские учителя повышают квалификацию по программе «Применение современных информационных технологий в образовательном процессе»

Как сообщила пресс-служба Ингушского государственного университета, курсы проходят на базе Института ДПО ИнгГУ, программа рассчитана на школьных учителей, преподавателей средних профессиональных учреждений и организаций высшего образования. Занятия проходят в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности, так же применяется дистанционный формат для лиц, имеющих ограничительные предписания. Руководитель программы — заместитель директора Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета Александр Номерчук.

«В связи с большим количеством заявок, Институт ДПО планирует формирование дополнительной группы для реализации данной программы в мае 2022 года», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

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