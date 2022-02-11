Ингушские учителя повышают квалификацию по программе «Применение современных информационных технологий в образовательном процессе»

0

Школьные учителя и преподаватели средних профессиональных учебных заведений Ингушетии проходят курсы повышения квалификации по программе «Применение современных информационных технологий в образовательном процессе».

Как сообщила пресс-служба Ингушского государственного университета, курсы проходят на базе Института ДПО ИнгГУ, программа рассчитана на школьных учителей, преподавателей средних профессиональных учреждений и организаций высшего образования. Занятия проходят в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности, так же применяется дистанционный формат для лиц, имеющих ограничительные предписания. Руководитель программы — заместитель директора Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета Александр Номерчук.

«В связи с большим количеством заявок, Институт ДПО планирует формирование дополнительной группы для реализации данной программы в мае 2022 года», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

Обращаться по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, проспект И. Зязикова, 7. Контактная информация: dpo@inggu. ru, 8 (8734) 55-42-21 (доб.160), 8 (928) 695-63-23.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции
В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году
Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани
Житель ингушского села Сурхахи попал под следствие за незаконный оборот боеприпасов
Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»
Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии
Жители Ингушетии могут выбрать территорию для благоустройства на 2023 год
В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером
Юные спортсмены села Долаково стали призёрами первенства Ингушетии по вольной борьбе
Ущерб от преступлений в Ингушетии достиг почти полмиллиарда рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 