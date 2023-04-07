Ингушские вольники стали призёрами юношеского первенства России в Наро-Фоминске
Представители Ингушетии выиграли по итогам первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Наро-Фоминске одну серебряную и две бронзовые медали.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в этих соревнованиях приняли участие 480 сильнейших борцов в 11 весовых категориях из различных регионов страны.
Сборную Ингушетии представили пять спортсменов. Второе место в весовой категории до 60 кг занял Шакриев Акромат. Бронзовыми призерами стали Торшхоев Абдуллах (до 65 кг) и Чаниев Зелимхан (до 45 кг).
Ответственным тренером на турнире в Наро-Фоминске был старший тренер юношеской сборной Ингушетии по вольной борьбе Рамазан Гагиев.