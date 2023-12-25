Ингушские вольники стали серебряными призерами Мемориала защитников Кавказа в Карачаевске

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в весовой категории до 57 кг спортсмен клуба «Вольник» Тутаев Магомед-Башир и представитель СК «Чингиз» Чаниев Анзор (61 кг) на турнире во Дворце спорта «Олимп» поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

«Схватки борцов были напряженными и захватывающими, а их участники показали высокий уровень подготовки и мастерства», — отметили судьи соревнований.